Глава Минвод Перцев подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Руководитель Минераловодского городского округа Сергей Перцев принял решение покинуть пост. Он сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Instagram-аккаунт.

Перцев рассказал, что его уход вынужденный. Причиной стали проблемы со здоровьем после пернесенного коронавируса.

«Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно», — написал он в посте.