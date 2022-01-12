Глава Минвод Перцев подал в отставку из-за проблем со здоровьем
Руководитель Минераловодского городского округа Сергей Перцев принял решение покинуть пост. Он сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Instagram-аккаунт.
Перцев рассказал, что его уход вынужденный. Причиной стали проблемы со здоровьем после пернесенного коронавируса.
«Решение это досталось мне тяжело, но было оно необходимым. Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно», — написал он в посте.