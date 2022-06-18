Глава Минцифры призвал срочно наладить экспорт IT-решений в дружественные страны

Глава Минцифры России Максут Шадаев считает, что необходимо срочно наращивать экспорт отечественных IT-решений в дружественные страны. Приоритетными направлениями он назвал Ближний Восток, Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку. Заявление прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме.

«Нужно срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был, и без прямой господдержки это быстро сделать не получится», — привело слова Шадаева РИА «Новости».

Министр выделил несколько блоков выстраивания работы. Это, в частности, запуск грантов IT-компаниям для выхода на зарубежные рынки, софинансирование расходов на маркетинг и продвижение. Также, по мнению Шадаева, следует выстроить «инфраструктуру поддержки продаж, инфраструктуру платежей и международного взаимодействия».

Говоря о международном взаимодействии, глава Минцифры отметил такие направления, как open-source, кибербез и формирование отраслевых стандартов.

«Тема заявлена, но вот как ее превратить в конкретный план действий, мне как руководителю Минцифры пока не совсем ясно», — признался Шадаев.

Он попросил IT-отрасль помочь с планом поддержки экспорта.