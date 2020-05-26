Глава Минстроя вылечился от COVID-19. Якушев уже ходит на работу

Врачи выписали министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева. Он находился в больнице из-за коронавируса. Глава Минстроя не только вылечился от COVID-19, но и вернулся к работе.

К своим обязанностям Якушев приступил еще 22 мая, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Домой его отпустили двумя неделями раньше — 8 мая.

Глава министерства 26 мая будет участвовать в совещании, которое проводит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На нем как раз обсудят вопросы строительства и ЖКХ.

COVID-19 у Якушева подтвердили после компьютерной томографии. Вирус выявили и у его заместителя Дмитрия Волкова. Министра госпитализировали в больницу №52.

Руководитель министерства рассчитывал, что выйдет на работу 21 мая. Тогда же он должен был принять участие в заседании правительства, но на нем присутствовал замминистра Никита Стасишин.

Среди официальных лиц в России COVID-19 уже переболели премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минкультуры Ольга Любимова. Заболели министр науки и высшего образования Валерий Фальков и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.