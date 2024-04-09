Власть 09 апреля 2024, 14:41 Глава Минстроя России вылетит в пострадавшие от паводка районы Путин отправил главу Минстроя Файзуллина в подтопленную Оренбургскую область РИА «Новости»

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Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин по поручению президента Владимира Путина отправится в Оренбургскую область, чтобы скоординировать восстановительные работы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Путин направляет в Оренбургскую область главу Минстроя Файзуллина. Предстоит решать вопросы восстановления жилья и инфраструктуры», — сообщило агентство.

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Путин взял ситуацию с паводком на контроль. Днем 9 апреля губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей отчитались о ситуации на местах. Кроме того, президент заслушал доклад главы МЧС России Александра Куренкова, который вылетел в зону подтопления.

Последствия паводка Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они поручат профильным ведомствам активизировать совместную работу в части мониторинга, прогнозирования и реагирования на бедствие.