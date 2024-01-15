Власть 15 января 2024, 13:22 Глава Минсельхоза Крыма покинет пост из-за неполного освоения бюджета Аксенов сообщил об увольнении главы Минсельхоза Крыма из-за недоосвоения бюджета РИА «Новости»

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Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук покинет свой пост из-за недостаточного освоения бюджетных денег. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2023 году уровень исполнительской дисциплины и освоения бюджетных средств в республике оказался самым высоким за 10 лет, однако в работе некоторых министерств возникли недопустимые просчеты.

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Одним из таких ведомств стало Министерство сельского хозяйства Крыма, руководство которого допустило неполное кассовое освоение денег, из-за чего средства вернулись в федеральный бюджет, отметил Аксенов.

«В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности», — указал глава региона.

Первому заместителю министра сельского хозяйства республики Алиме Зарединовой объявили выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей.

Аксенов добавил, что выговоры объявят главе крымского Минздрава Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной. Причиной стала слабая исполнительская дисциплина чиновников, уточнил глава республики.

Аксенов назвал претензии к работе госслужащих справедливыми и обоснованными. Подход к оценке выполнения обязанностей един для министров и для глав администраций муниципалитетов, отметил глава Крыма. Если по итогам первого квартала 2024 года чиновники исправят недочеты, взыскания с них могут снять, заключил Аксенов.

В конце прошлого года глава региона сообщил об увольнении руководителей «Крымэнерго». Они лишились постов после обрушившегося на полуостров шторма.