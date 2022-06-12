Глава Минпросвещения рассказал, как будут изучать украинский язык в школах Запорожской области

Изучение украинского языка не будут убирать из школ Запорожской области. Учебный процесс будет организован по примеру школ в национальных республиках — субъектах РФ. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он пояснил, что в Запорожской области дадут возможность изучить русский язык, но убирать украинский язык было бы неправильно, написал ТАСС.

«Нужно оставить в школах изучение и украинского языка — так делается во всех национальных республиках. В России есть возможность во всех республиках изучать национальный язык», — сказал Кравцов.

Министр обратил внимание, что выпускники школ из Запорожской области, которые захотят поступить в российские вузы, будут максимально обеспечены учебными местами.

«Сегодня окончившие школу могут поступать в тот или иной вуз российский, и уже многие школьники подают свои заявления», — отметил он.

По словам Кравцова, выпускники школ из Запорожской области могут, например, воспользоваться специально введенными квотами, а кто-то смог успешно сдать ЕГЭ для поступления.