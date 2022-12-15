15 декабря 2022, 18:45
Глава Минпромторга заявил о запуске новых мер господдержки промышленности
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил о запуске кластерной инвестиционной платформы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам Мантурова, данная платформа станет новой мерой государственной поддержи для развития отечественной промышленности.
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В основе платформы лежит обнуление налога на прибыль участников СПИК и гарантированная поддержка спроса потребителей на выпускаемую продукцию.
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Промышленность
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