Власть 15 декабря 2022, 18:45 Глава Минпромторга заявил о запуске новых мер господдержки промышленности

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил о запуске кластерной инвестиционной платформы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам Мантурова, данная платформа станет новой мерой государственной поддержи для развития отечественной промышленности.

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В основе платформы лежит обнуление налога на прибыль участников СПИК и гарантированная поддержка спроса потребителей на выпускаемую продукцию.

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