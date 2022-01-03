Глава Минприроды заявил о неисчерпаемости природных ресурсов России

Запасы полезных ископаемых в России не закончатся никогда. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов.

По словам министра, дефицит природных ресурсов России не угрожает, поскольку она является одним из самых богатых государств мира по этим показателям.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда», — заявил Козлов.

Он отметил, что вопрос может быть лишь в их экономике и рентабельности запасов.

По словам Козлова, у России лидирующее место среди стран мира по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди.

Министр полагает, что на сегоднящний день наибольшим потенциалом для выявления больших месторождений имеют Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что будущие поколения украинцев за счет недр будут иметь средства для покупки «собственной жизни». Очевидно, президент Украины допустил оговорку, выступая с посланием в Раде.