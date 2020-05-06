Глава Минобрануки РФ Валерий Фальков ушел на самоизоляцию

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков находится на самоизоляции. Пресс-служба ведомства отказалась предоставить данные о его здоровье, сославшись на закон «О персональных данных».

Представители министерства не согласились сообщить ТАСС о том, не заболел ли Фальков COVID-19. В пресс-службе подчеркнули, что он, как и большинство работников ведомства работает в удаленном режиме и находится на самоизоляции. На дистанционный режим работы в связи с распространением инфекции находятся 670 работников министерства, это 74% госслужащих. Остальные сотрудники министерства работают в здании ведомства с учетом всех санитарных мер.

Ранее стало известно, что министру культуры Ольге Любимовой был поставлен диагноз COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, поэтому она не была госпитализирована. Любимова работает дома, она участвует в видеоконференциях и участвует в рабочих встречах в онлайн формате.