Власть 14 августа 2023, 10:06 Глава Минобороны Китая посетит Россию в августе Глава Минобороны КНР Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию 14–19 августа Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Белоруссию в период с 14 по 19 августа. Он станет участником XI Московской конференции по международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель главы китайского военного ведомства У Цянь, написало РИА «Новости».

Министра пригласили его коллеги из РФ и Белоруссии — Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

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«Член Госсовета КНР и министр обороны Ли Шанфу с 14 по 19 августа посетит Россию, где примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», — сказал У Цянь.

Планируется, что Ли Шанфу произнесет речь на мероприятии в Москве. Также он встретится с руководителями российских оборонных ведомств и других государств. Известно, что он приедет и в белорусские воинские части.

Ранее стало известно, что Московскую конференцию по безопасности должен посетить и замначальника генштаба Ирана. Его визит анонсировал иранский посол в России Казем Джалали.