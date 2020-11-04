Глава Минюста признался в нарушении ПДД

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что каждый автолюбитель когда-либо получал штрафы за нарушение правил вождения, и он в этом смысле не исключение. В особенности, когда работал адвокатом в 90-е и много времени проводил за рулем.

Об этом Чуйченко заявил в эфире программы «Диалог» телеканала «Россия-24» во время обсуждения будущего КоАПа, и негативную реакцию общества на предложенное ранее повышение штрафов для нарушителей.

«Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас», — приводит ТАСС слова Чуйченко.

В программе вместе с председателем Ассоциации юристов России Владимиром Плигиным он обсуждал пять изменений в ПДД. Например, средства индивидуальной мобильности (СИМ) предложено отнести в отдельную категорию участников дорожного движения, а детям до семи лет разрешить использовать их на тротуаре и в пешеходных зонах. Также запретят стоянки и остановки на «островках безопасности», смягчат требования к тонировке и разрешат пользоваться любыми модификациями дорожных аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки.

К началу 2021 года МВД, Минкомсвязи и ГИБДД пообещали создать единую цифровую платформу с данными о нарушителях ПДД.