Власть 18 марта 2023, 14:33 Глава Минюста потребовал не взыскивать с должников излишнее имущество при маленьком долге Глава Минюста Чуйченко призвал ФСПП не накладывать на должников несоразмерные взыскания РИА «Новости»

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Судебные приставы не должны взыскивать с должников излишнее имущество, если сумма задолженности является соразмерно незначительной. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, его слова привело РИА «Новости».

Глава ведомства обратил внимание на ситуации, при которых стоимость арестованного имущества в несколько раз превышает сумму взыскания.

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«Порой принимаемые меры являются избыточными, это достаточно часто встречаемая проблема. ФСПП необходимо скорректировать свою работу, а при необходимости — обратиться в Минюст, чтобы вместе проработать возможные поправки в законодательство», — сказал Чуйченко.

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Также министр обратил внимание, что судебные приставы взыскали свыше триллиона рублей в 2022 году, назвав это хорошим результатом.

Ранее судебного пристава из Кургана оштрафовали на 450 тысяч рублей за служебный подлог. Сотрудник прекратил девять исполнительных производств, в результате чего должники ушли от ответственности. Свою вину он признал в суде.