Глава Минфина Силуанов не исключил, что Россия поможет деньгами Белоруссии

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предоставление Россией финансовой помощи Белоруссии не исключено. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также он заявил, что российским властям нужно обратить внимание на огромные рентные доходы компаний, идущие не на инвестиции, а на выплату дивидендов.

«Капиталовложения значительно отстают от денежного потока компаний, и эта разница только нарастает — в 2021 году еще больше вырастет. Уверен, что эта дельта в большей степени присуща сырьевым компаниям, которые получают огромную ренту и не вкладывают ее в новые инвестиции», — заявил Силуанов во время выступления на Московском финансовом форуме.

Министр отметил, что у России есть 10 лет, чтобы избавиться от углеродной зависимости. Для этого компании должны перестроить свой бизнес с углеводородной на новую экономику. Государство же, которое получает примерно треть доходов от углеводородов, должно перестроить свои инвестиционные планы и инвестиционные программы на то, чтобы реализовать уже поставленные задачи.