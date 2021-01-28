Глава Минэнерго войдет в совет директоров «Газпрома»

Помимо Шульгинова в совет директоров от Российской Федерации предлагается переизбрать председателя правления «Газпромбанка» Андрея Акимова, спецпредставителя президента, бывшего вице-премьера Виктора Зубкова, главу Минпромторга Дениса Мантурова, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, вице-премьера Александра Новака.

Также в документе перечислены кандидатуры независимых директоров и членов ревизионной комиссии.

Николай Шульгинов в 2015–2020 годах возглавлял ПАО «РусГидро». В сентябре 2020 года совет директоров этой компании продлил его полномочия еще на два года (министрам не запрещается входить в советы директоров госкомпаний).

Правительство России сменилось в январе 2020 года, его возглавил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. До этого кабмином долгое время руководил Дмитрий Медведев.