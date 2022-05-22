Глава Минэкономразвития РФ объяснил, что нужно России для успешного разворота к Азии

Для разворота внешнеэкономической деятельности России в сторону Азии необходимо перестроить логистику, заявил РИА «Новости» глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на форуме Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), который проходит в Бангкоке.

«Те логистические цепочки, которые сейчас есть, они подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами. А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить», — пояснил министр.

Решетников отметил, что сейчас развивается коридор север-юг через инфраструктуру южных соседей. Также оценивается готовность российских портов работать в новой реальности. Нужны новые возможности для транспортировки экспортируемой продукции, подчеркнул Решетников.

Для развития торговых связей с Таиландом потребуется сотрудничество двух сторон, отметил российский министр. Он добавил, что этот вопрос уже начали обсуждать.

На форуме АТЭС представители пяти стран демонстративно покинули помещение во время выступления Решетникова. В ответ российская делегация вышла, когда свое выступление начал торговый представитель США.