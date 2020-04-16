Глава Минэкономразвития не смог получить кредит под 0%

Министр экономического развития России Максим Решетников решил провести эксперимент, чтобы проверить работу механизма выдачи кредитов под ноль процентов для малого и микробизнеса. Он позвонил в банки и представился предпринимателем. Однако заем получить не смог.

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично», — написал Решетников на своей странице в Instagram.

По его словам, он обратился «в два крупнейших банка». В одном из них ему заявили, что правительство якобы пока не подписало соответствующее распоряжение. Представители другого готовы были выдать кредит только в мае. После этого министр связался с руководителями финансовых организаций и обратил внимание на ситуацию.

Решетников отметил, что пока статистика по выдаче кредитов удручающая. Ведь из 3,5 тысячи обращений на сумму 24 миллиарда рублей банки выдали пока 400 миллионов, еще 1,1 миллиарда одобрено. Однако бизнесмены пока не получили денег.

Ранее правительство объявило, что пострадавшие от пандемии предприниматели должны получить от банков беспроцентные кредиты на зарплату. Об этой мере президент России Владимир Путин напомнил на состоявшемся 15 апреля совещании с министрами. Он также предложил предоставить предпринимателем безвозмездную помощь от государства.