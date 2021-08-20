Глава МИД Украины попал под российские санкции

Россия внесла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в перечень лиц, против которых введут санкции. Список утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Обновленный документ опубликован на официальном портале правовой информации. Последний раз его расширяли в декабре 2020 года.

Ограничения коснулись главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова и уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Меры также ввели против главы Счетной палаты Валерия Пацкана и губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко.

Новых имен в перечне — 73. Общее число включенных в него лиц выросло с 849 до 922 человек.

В Раде тем временем готовят законопроект, который запрещает украинским депутатам любые контакты с политиками и чиновниками из России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.