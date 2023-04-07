Власть 07 апреля 2023, 12:25 Глава МИД Турции заявил о необходимости продолжать реализацию зерновой сделки Глава МИД Турции Чавушоглу: реализацию зерновой сделки нужно продолжить РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление о необходимости продолжать реализацию черноморской зерновой инициативы и вести работу по снятию имеющихся ограничений для экспорта российского зерна. Об этом сообщил ТАСС.

«Необходимо и важно, чтобы зерновая сделка была продолжена и реализовывалась дальше», — сказал он во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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По его словам, турецкая сторона поддерживает принимаемые ООН усилия и сама проводит переговоры о снятии препятствий, которые имеются перед российским продовольствием в рамках соглашения.

«Мы признаем правомерность требований РФ о снятии этих ограничений», — подчеркнул Чавушоглу.

При этом Лавров отметил, что трудности с экспортом российской сельскохозяйственной продукции не только имеются, но и ужесточаются.