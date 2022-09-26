Путин на ШОС допустил возобновление переговоров с Украиной — МИД Турции | 360°

Все новости

Криминал

26 сентября 2022, 21:30

Устроивший стрельбу в московском клубе «16 тонн» пьяный мужчина попал под уголовное дело

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Новый продуктовый магазин появится на проспекте Гагарина в Люберцах до конца года

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Власть

26 сентября 2022, 15:24

Путин на ШОС допустил возобновление переговоров с Украиной — МИД Турции

Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин на ШОС допустил возобновление переговоров с Украиной

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин допустил возвращение к переговорам с Украиной на новых условиях. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что эту тему обсуждали на переговорах в Самарканде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал глава МИД Турции на пресс-конференции в Токио.

Реклама

Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств обсудили ситуацию на Украине, но не подняли вопрос организации двусторонней встречи президента России и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды устроить такие переговоры.

Реклама

Однако сама Украина не пойдет на мирное урегулирование ситуации на востоке. Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что страна к этому не готова.

Турция

Переговоры

Владимир Путин

Отношения России и Украины

2

0

0

0

1

3

Реклама

Реклама