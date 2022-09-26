Власть 26 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Путин на ШОС допустил возобновление переговоров с Украиной — МИД Турции Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин на ШОС допустил возобновление переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин допустил возвращение к переговорам с Украиной на новых условиях. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что эту тему обсуждали на переговорах в Самарканде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — сказал глава МИД Турции на пресс-конференции в Токио.

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Встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы государств обсудили ситуацию на Украине, но не подняли вопрос организации двусторонней встречи президента России и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды устроить такие переговоры.

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Однако сама Украина не пойдет на мирное урегулирование ситуации на востоке. Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что страна к этому не готова.

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