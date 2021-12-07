Глава МИД Сергей Лавров посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко

В воскресенье, 12 декабря, у главы российского МИД Сергея Лаврова начнется большое турне по странам Ближнего Востока. Ему предстоит посетить Израиль, Палестину, Алжир и Марокко. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД Михаила Богданова.

«Через несколько дней (состоится) поездка Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел, на Ближний Восток, в Северную Африку… В воскресенье — понедельник… — поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко», — процитировал RT слова министра.

В ближайшие дни в Марокко также должно пройти заседание Российско-арабского форума сотрудничества.