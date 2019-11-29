Глава МИД Норвегии отчитала Россию за плохое поведение
Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен заявила, что «Москва сама виновата в том, что Запад не может наладить с ней отношения». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Die Welt.
Эриксен добавила, что России пора изменить свое поведение, если она хочет наладить отношения с Западом.
«Нынешняя ситуация между РФ и странами Запада — результат действий России. В частности, аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины», — заявила глава норвежского МИД.
Она подчеркнула, что Москва сама виновата в сложных отношениях с Европой.
Эриксен добавила, что модернизация российской армии в такой ситуации вполне логична, и что НАТО обеспокоено усилением оборонной мощи России.