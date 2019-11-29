Глава МИД Норвегии отчитала Россию за плохое поведение

Эриксен добавила, что России пора изменить свое поведение, если она хочет наладить отношения с Западом.

«Нынешняя ситуация между РФ и странами Запада — результат действий России. В частности, аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины», — заявила глава норвежского МИД.

Она подчеркнула, что Москва сама виновата в сложных отношениях с Европой.

Эриксен добавила, что модернизация российской армии в такой ситуации вполне логична, и что НАТО обеспокоено усилением оборонной мощи России.