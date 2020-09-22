Глава МИД Японии заявил о желании страны стать членом СБ ООН

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в послании к 75-летию Организации Объединенных Наций заявил о желании страны стать членом Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что появившаяся много десятилетий назад организация в настоящий момент недостаточно эффективно выполняет свои функции. По его мнению, ООН необходимы перемены. По словам Мотэги, Япония готова выполнять обязанности как постоянный члена СБ, а также работать над порядком в мире, пишет сайт «Политика сегодня».

Всего в состав СБ Организации Объединенных Наций входит 15 стран. В их числе постоянные члены Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Временных представителей избирают на срок двух лет.