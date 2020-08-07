Глава МИД Германии Маас приедет в Россию 11 августа

Глава МИД Германии Хайко Маас приедет в РФ 11 августа. Он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, посетит Москву и Санкт-Петербург, сообщил замдиректора департамента информации и печати министерства Антон Зайцев.

Визит политика состоится накануне 50-летия подписания Московского договора от 12 августа 1970 года между СССР и ФРГ. В рамках встречи Маас и Лавров поговорят о главных вопросах российско-германской повестки, а также обсудят планы будущих контактов в РФ. Кроме того, планируется поднять тему ситуации вокруг урегулирования иранской ядерной проблемы и глобальной мировой безопасности, пишет iReactor.

«Будут затронуты отношения Россия — ЕС с учетом председательства Германии в Совете Евросоюза во второй половине этого года», — уточнил Зайцев.

В Петербурге глава МИД ФРГ встретится с главой города Александром Бегловым. Помимо прочего, он пообщается с участниками блокады Ленинграда в онлайн-формате.