18 января 2023, 18:50
Глава МАК Татьяна Анодина покинула пост
Главу МАК (Межгосударственный авиационный комитет) Татьяну Анодину освободили от должности. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
Татьяна Анодина занимала должность главы МАК на протяжении 30 лет. Теперь ей предложили звание почетного Президента Совета с правом совещательного голоса.
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Пост Анодиной займет бывший заместитель главы Росавиации Олег Сторчевой.
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Авиация
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