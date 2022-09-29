ЛНР станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России — Пасечник | 360°

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ЛНР станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России — Пасечник

Глава ЛНР Пасечник: регион станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России

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ЛНР станет одним одним из самых успешных и процветающих субъектов России после подписания договора о вхождении в состав страны. Такую уверенность выразил глава народной республики Леонид Пасечник.

«[ЛНР] станет одним из самых успешных и процветающих субъектов России», — заявил Пасечник в интервью ТАСС.

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По его словам, впереди предстоит еще проделать большое количество работы. Как подчеркнул глава ЛНР, 30 сентября станет для него самым знаковым днем, так как состоится церемония подписания договоров о включении региона в состав России.

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«По сути, считанные часы отделяют нас от судьбоносного момента, когда республика станет частью могучей, великой России», — заявил он.

Пасечник прибыл в Москву вместе с главами ДНР, Херсонской и Запорожской области. Большинство жителей этих территорий проголосовали за воссоединение с Россией.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября. За их проведением следили международные наблюдатели. Перед началом референдумов президент России Владимир Путин обещал поддержать выбор жителей Донбасса и освобожденных территорий.

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