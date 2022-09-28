Пасечник подготовит обращение к Путину о вхождении ЛНР в состав России 28 сентября | 360°

Власть 28 сентября 2022, 09:20 Поделиться Telegram

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Viber Пасечник подготовит обращение к Путину о вхождении ЛНР в состав России 28 сентября Глава ЛНР Пасечник 28 сентября подготовит обращение к Путину о вхождении республики в РФ РИА «Новости»

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Большинство жителей Луганской Народной Республики проголосовали за вступление в состав России. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале, что 28 сентября подготовит обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой об интеграции.

«Сегодня, 28 сентября, я подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос в установленном законом порядке о вхождении ЛНР в состав России на правах субъекта», — написал он.

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В референдуме приняли участие более полутора миллионов человек. Из них 98,42% поддержали вхождение в состав России. Леонид Пасечник назвал это возвращением в большую семью и поздравил земляков.

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Его коллега глава ДНР Денис Пушилин тоже рассказал о следующем шаге после референдума. Он поедет в Москву, чтобы подписать соглашение об интеграции с Россией.

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