Глава Курской области рассказал, как наказывает чиновников за безграмотность

Он признался, что за последний год лично находил орфографические ошибки в нескольких официальных письмах. По его словам, в администрации Курской области есть корректор, однако иногда после проверки в текст приходится в срочном порядке вносить какие-то дополнения. По этой причине пропускаются некоторые ошибки.

«Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — признался глава региона.

Он пояснил, что всех сотрудников областной администрации проверяют на знание русского языка. Старовойт подчеркнул, что считает недопустимыми любые ошибки в официальных письмах. По его мнению, одна неверно поставленная запятая может исказить смысл всего написанного.

Ранее сообщалось, что Министерство труда России готовит законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны соблюдать при разговоре нормы современного русского языка.