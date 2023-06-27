Власть 27 июня 2023, 07:50 Глава крымского парламента назвал идею, которая привела Украину к разрушению Глава крымского парламента Константинов: идея евроинтеграции погубила Украину РИА «Новости»

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что идея евроинтеграции оказалась пагубна для Украины, она в итоге и привела к ее разрушению. Такое заявление он сделал в комментарии РИА «Новости».

«Лживая идея евроинтеграции вредна и абсолютно деструктивна для Украины. За 30 лет ей это ничего не дало, кроме войны и разрушений», — сказал он.

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По его мнению, непонимание того, как устроена страна, и привело к геополитическим ошибкам. Их теперь исправляют «большой кровью».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Евросоюз сообщил о выполнении киевским режимом двух из семи условий, нужных для начала обсуждений вступления Украины в ЕС. По данным источника, они связаны с законом о СМИ и с юридической реформой.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Представление ей статуса кандидата на вступление в союз одобрили на самммите в Брюсселе в июне 2023-го.