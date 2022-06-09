Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против Путина
Все введенные Владимиром Зеленским санкции против России отменят за день до того, как киевская власть капитулирует. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Комментировать нечего. За день до капитуляции он все отменит», — ответил Аксенов на сообщения СМИ о введенных Зеленским санкциях против Путина и ряда других высокопоставленных лиц страны.
9 июня Владимир Зеленский подписал указ, который ввел персональные санкции в отношении российских государственных деятелей. Такое решение ранее приняли в Совете нацбезопасности и обороны Украины.
Санкции против Путина и других государственных деятелей ввели бессрочно. В числе рестрикций — блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.