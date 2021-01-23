Глава Крыма привился от коронавируса

«Сегодня привился вакциной „Спутник V“ (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», — написал политик.

Аксенов сделал прививку в Симферопольской городской клинической больнице № 7. Он поблагодарил врачей ГКБ и всех медицинских работников, которые находятся на посту и рискуют своим здоровьем, написало ИА Nation News.

«Перед нами сейчас стоит важнейшая задача — проскочить пандемию и выработать коллективный иммунитет. В этой связи призываю всех крымчан привиться от коронавирусной инфекции», — добавил Аксенов.

Первая партия вакцины поступила в Крым 8 декабря, в первую очередь прививали медработников. Местные власти объявили о начале массовой вакцинации в регионе с 18 января. Записаться на нее можно по телефону или через WhatsApp. До конца февраля на полуостров завезут еще 84 600 доз вакцины.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано свыше 29,5 тысячи случаев коронавируса. Рост числа заражений начался в октябре 2020 года. До 1 февраля в республике действует ряд ограничений: запрещены корпоративы и массовые гуляния, предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, пожилых людей призвали оставаться дома.