Глава Крыма принял отставку мэра Симферополя

Валентин Демидов ушел в отставку с поста главы администрации Симферополя, пробыв в этой должности менее года. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Демидов решил уволиться по собственному желанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов положительно оценил решение Демидова. Глава Крыма признал, что чиновник не справился с работой в должности главы Симферополя, которую тот занял в апреле.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку. Это честный поступок», — написал глава республики.

Аксенов уже не один раз критиковал симферопольские власти, в частности за плохую работу общественного транспорта и несоблюдение сроков по благоустройству, на которое выделяли деньги из Москвы. А в сентябре глава Крыма отчитал Демидова за то, что они не уложились в сроки ремонта площади Ленина, главной в городе.

Демидов был пятым главой Симферополя с 2014 года, когда Крым присоединился к РФ. В этой должности он сменил Елену Проценко, которая продержалась на посту один год.

Ранее Аксенов предложил возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского из-за неуплаты долгов за ЖКХ.