Глава Крыма назвал признание ДНР и ЛНР единственно возможным решением

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что это единственное возможное решение, которое положит конец геноциду народов Донбасса.

Подписание президентского указа Аксенов назвал огромной радостью для всего народа — тех, «кто не потерял совесть и не утратил понятия о справедливости, милосердии, сострадании». Пост об этом глава Крыма разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это единственно возможное решение, которое в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека», — подчеркнул Аксенов.

Он выразил уверенность, что принятое Владимиром Путиным решение «положит конец геноциду народа Донбасса». Благодаря ему в истории народных республик и России откроется новая глава.

«А Украина может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей», — заключил глава Крыма, поздравив жителей ДНР и ЛНР.

Глава экспертного совета Крыма Сергей Михеев в беседе с «360» тоже приветствовал признание независимости республик Донбасса.