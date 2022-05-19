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    19 мая 2022, 00:24

    Глава Крыма напомнил, что Россия не враг украинцам

    Глава Крыма Аксенов: после спецоперации отношения РФ и Украины наладятся

    Александр Иванов

    Россия не является врагом украинскому народу, напомнил глава Крыма Сергей Аксенов. Он также выразил уверенность, что после завершения спецоперации добрососедские отношения будут восстановлены. Такое заявление он сделал в эфире крымского телеканала «Миллет».

    «Как спецоперация будет завершена, будет доведена до логического завершения и цели спецоперации будут достигнуты, при нормальном спокойном добром отношении, поверьте, все восстановится. Мы не враги украинскому народу, а враги тем, кто пытается из нас сделать врагов друг другу», — сказал Аксенов.

    Он также отметил, что Украина «попала в определенную зависимость от Запада», а власти страны в последние восемь лет «сеяли ненависть» друг к другу.

    Ранее Аксенов заявил, что переговоры о статусе Крыма с властями Украины бесполезны. По его словам, украинское руководство полностью управляемо из-за рубежа, то есть России противостоят США и НАТО. Он также подчеркнул, что полуостров давно стал полноценным регионом РФ.