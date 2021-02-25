Глава Крыма: мы никакой войны с Украиной не ведем

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» отреагировал на предъявление ему властями Украины обвинения в «нарушении законов и обычаев войны». Руководителя региона процитировал RT.

«Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей», — заметил Аксенов

По его словам, именно украинская сторона нарушает главный закон войны, который заключается в том, чтобы «не трогать мирное население». Он добавил, что на полуострове, в отличие от Украины, сейчас успешно развивается социальная сфера, инфраструктура и экономика.