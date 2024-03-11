Власть 11 марта 2024, 16:31 Глава Крыма Аксенов: главное достижение республики за 10 лет с Россией — отсутствие внутренних конфликтов

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о главном достижении республики за 10 лет после воссоединения с Россией. Слова государственного деятеля опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Политик отметил, что жители полуострова смогли сохранить мир и уважение друг к другу, а также избежать внутренних конфликтов.

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«У нас нет межнациональных и межконфессиональных противоречий. Мы с точки зрения нашего многонационального сообщества любим и уважаем друг друга на бытовом уровне», — высказался Аксенов.

По его мнению, трудности в регионе удалось преодолеть благодаря поддержке президента и всей страны.