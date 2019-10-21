Глава Кронштадского района рассказал о строительстве новых дорожных развязок

Олег Довганюк рассказал, что единственная развязка, по которой осуществляется въезд в Кронштадт, построена по упрощенной схеме. Поэтому автомобилистам приходится стоять в пробках по несколько часов, если на дороге произошло ДТП.

«Поэтому крайне необходимо модернизировать существующую развязку. Кроме того, в плане есть возведение еще одной, в районе Северного форта, плюс съезд в районе контейнерного терминала. Все уже спроектировано, но проблема в том, что эта земля принадлежит федеральным ведомствам», — сказал он.

По словам Довганюка, Санкт-Петербург за счет своего бюджета не может строить эти развязки, поскольку комплекс защитных сооружений подчинен Минстрою России. Поэтому закон предполагает строительство новых дорог лишь за счет федеральных средств. Для решения вопроса была создана рабочая группа, в состав которой вошли исполнительные органы государственной власти.