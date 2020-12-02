Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга получил выговор за концерт Басты

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19. Наказание последовало после скандальный концерта Басты.

В администрации Санкт-Петербурга уточнили, что выговор объявлен «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции».

Поводом для возмущений стало видео с концерта Басты в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Как рассказал сам Сухенко, на нем присутствовали более 12 тысяч человек. На кадрах, снятых зрителями, видно, что многие люди пришли без защитных масок, а о соблюдении дистанции в 1,5 метра, кажется, забыли все. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести проверку, после которой было принято решение подать в суд на организаторов выступления.

Заместитель директора Ледового дворца Санкт-Петербурга Георгий Николов не согласен с судебным иском. Он утверждает, что происходило все в рамках закона: зал был заполнен на 50% согласно требованиям, которые были в силе до 1 декабря.Концерт проходил 27 ноября. Зрителям раздавали бесплатные маски и везде стояли санитайзера.