Глава Колымы отправил подчиненных считать постельное белье в больнице

Губернатор Колымы Сергей Носов поручил чиновникам из регионального Минздрава посетить отделение травматологии Магаданской областной больницы и пересчитать там все комплекты постельного белья. Кроме того, они должны разобраться со всеми жалобами жителей региона.

Глава Колымы объяснил, что на его личной странице в Instagram жители Магаданской области пишут о хамском отношении медиков к больным. Врачи некорректно ставят диагнозы и назначают неправильное лечение. Одно из сообщений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы. Она попросила власть обеспечить травматологическое отделение постельным бельем. По ее словам, сейчас простыни, пододеяльники и наволочки находятся в плохом состоянии, их не хватает.

«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали…» — заявил Носов на совещании. Его процитировало РИА «Новости».

Он также озвучил и другие жалобы младшего медперсонала. Санитарки рассказали, что с их зарплат удерживают от пяти до десяти тысяч. Эти деньги в итоге идут на покупку тряпок и моющих средств. Кроме того, люди вынуждены работать за двоих. Также губернатор отметил, что на рабочие места зачастую устраивают родственников начальников.

«Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы… По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», — заключил глава региона.

Он поручил подчиненным проверить каждую жалобу больных, наказать виновных и извиниться перед жителями области, которые пострадали от действий медиков.

«Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится», — сказал глава Колымского края.

Ранее Минздрав Камчатского края пообещал проверить региональный сосудистый центр Петропавловска-Камчатского после того, как там умер пенсионер. Предположительно, он скончался из-за нехватки расходных материалов.