Глава КНР Си Цзиньпин поддержал Россию в вопросе гарантий безопасности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин накануне провели переговоры по видеосвязи на тему гарантий безопасности. По словам китайского лидера, он хорошо осведомлен об идее этой системы и понимает озабоченность России в этом вопросе. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника главы РФ Юрия Ушакова.

«Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то естественно он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах», — сказал Ушаков.

Он добавил, что Си Цзиньпин полностью поддерживает инициативу России в выработке соответствующих гарантий безопасности. Стороны договорились объединиться в этом вопросе и поддерживать друг друга. Россия будет информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры на этот счет с партнерами по НАТО.