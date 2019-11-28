Глава Кемерова объяснил, зачем город купил елку за 18 млн рублей

В Кемерове разгорелся скандал из-за покупки искусственной новогодней ели. Город купил дерево за 18 миллионов рублей. По словам главы Кемерова Ильи Сердюка, старая елка «морально устарела».

«Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая (ель — прим. ред.), которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт!» — сказал Сердюк. Его процитировал «Интерфакс».

Он отметил, что у старого дерева 30% веток не работали. Ремонт символа Нового года обошелся бы властям в в 300-500 тысяч рублей. При этом ель стала бы на треть короче. Сейчас старое дерево уже демонтировали.

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Глава Кемерова сообщил и некоторые сведения о новой ели. По его словам, ее высота составляет 25 метров, на ней установлено 1,9 тысячи веток и 200 тысяч светодиодов. Искусственное дерево выполнено из стального каркаса. Сердюк выразил надежду, что ель прослужит городу не меньше 15 лет.

Чиновник отметил, что эта искусственная ель не самая дорогая в России. Так, в Красноярске установка елки в 2018 году обошлась в 50 миллионов рублей. Также Сердюк выразил мнение, что неправильно сравнивать цену кемеровской и московской елей. Ведь дерево, установленное в столице, живое. Оно обошлось администрации города в шесть миллионов рублей.

Ранее в интернет-сообществах, посвященных региону, бурно обсуждалась покупка новый елей для Кемерова. Большинство пользователей Сети считают, что цена оказалась слишком высокой. Общественная дискуссия оказалась настолько бурной, что мэрия решила организовать пресс-конференция по этому вопросу.