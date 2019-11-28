Глава Кемерова объяснил, зачем город купил елку за 18 млн рублей
«Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая (ель — прим. ред.), которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт!» — сказал Сердюк. Его процитировал «Интерфакс».
Он отметил, что у старого дерева 30% веток не работали. Ремонт символа Нового года обошелся бы властям в в 300-500 тысяч рублей. При этом ель стала бы на треть короче. Сейчас старое дерево уже демонтировали.
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Глава Кемерова сообщил и некоторые сведения о новой ели. По его словам, ее высота составляет 25 метров, на ней установлено 1,9 тысячи веток и 200 тысяч светодиодов. Искусственное дерево выполнено из стального каркаса. Сердюк выразил надежду, что ель прослужит городу не меньше 15 лет.
Чиновник отметил, что эта искусственная ель не самая дорогая в России. Так, в Красноярске установка елки в 2018 году обошлась в 50 миллионов рублей. Также Сердюк выразил мнение, что неправильно сравнивать цену кемеровской и московской елей. Ведь дерево, установленное в столице, живое. Оно обошлось администрации города в шесть миллионов рублей.
Ранее в интернет-сообществах, посвященных региону, бурно обсуждалась покупка новый елей для Кемерова. Большинство пользователей Сети считают, что цена оказалась слишком высокой. Общественная дискуссия оказалась настолько бурной, что мэрия решила организовать пресс-конференция по этому вопросу.