Глава Казначейства Роман Артюхин заразился COVID-19

Медики диагностировали у руководителя Федерального Казначейства Романа Артюхина коронавирусную инфекцию. Накануне сотрудникам ведомства сообщили о необходимости дать письменное согласие и пройти тест на COVID-19.

По словам представителей руководства Казначейства, причиной этого может быть заражение главы. На днях Артюхин почувствовал себя нехорошо и обратился к врачам. После снятия жестких ограничительных мер в России это первый случай инфицирования чиновника высокого ранга, пишет РИА ФАН.

По данным статистики на 30 июля, в целом в РФ выявили 834 499 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 субъектах федерации. За весь период пандемии от COVID-19 в нашей стране скончалось 13 802 человека, выздоровели 629 655 пациентов.