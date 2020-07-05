Глава Калмыкии захотел изменить местную конституцию

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил желание внести изменения в местную конституцию — Степное Уложение. Необходимо, чтобы документ соответствовал современным процессам, заявил он в видеообращении, записанном в День Республики.

Видео выложено на странице главы региона во «ВКонтакте». В нем Хасиков отметил, что принятое в 1994 году Уложение должно «соответствовать логике современных политических и экономических процессов».

По его мнению, сейчас основной закон имеет статус «символа уже ушедшего времени, бурных 1990-х годов», а обновленная федеральная Конституция «потребуют системных изменений на региональном уровне». Чиновник также подчеркнул, что для этого необходимо созвать Совет по законодательству Республики Калмыкия, который разработает проект нужных изменений.

Хасиков добавил, что жители Калмыкии должны «понимать смысл и почувствовать перемены к лучшему».

Накануне в России вступила в силу обновленная Конституция. За поправки проголосовало 77,92% граждан, участвовавших в вотировании.