Глава Калмыкии Бату Хасиков вылечился от коронавируса

Собеседник агентства отметил, что самочувствие политика хорошее. Хасиков уже встретился с министром экономики Калмыкии и обсудил тему поддержки малого и среднего предпринимательства. В скором времени государственный деятель вновь приступит к работе в привычном плотном графике, пишет «Газета.ru».

В начале августа появились новости, что глава Республики Калмыкия заразился COVID-19. Благодаря тому, что болезнь переносилась не в тяжелой форме, политик работал удаленно.