Власть 23 ноября 2022, 21:05 Глава Калининского района Челябинска Колесник ушел в отставку

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Глава Калининского района Челябинска Сергей Колесник принял решение покинуть должность. Данный пост он занимал с 2011 года. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Депутаты приняли отставку политика 23 ноября. Теперь временно занимающим данный пост станет Владимир Шамне.

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Сергей Колесник отказался от своей должности, так как принял решение уйти на новую работу. Информации о том, какой он будет занимать пост, не поступало.

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