Глава Калининграда ушел в отставку

Глава Калининграда Алексей Силанов уходит со своего поста. Он занимал эту должность с 2018 года.

Об уходе Силанов объявил на заседании городского совета депутатов.

«За эти 2,5 года мы успешно провели Чемпионат мира по футболу и были признаны оргкомитетом одним из самых лучших городов, который принимал чемпионат. Мы выполнили все взятые на себя обязательства, будь то дороги или общественные территории», — сказал бывший мэр Калининграда.

За отставку Силанова проголосовали все 26 депутатов. Также на заседании выбрали нового главу города. Им стал Андрей Кропоткин. Обязанности мэра временно будет исполнять первый заместитель главы города Елена Дятлова.

По данным «Интерфакса», Силанов мог уйти в отставку из-за изменений в мэрии города. В сентябре в силу вступил новый закон о выборе главы Калининграда лишь из числа депутатов городского совета. Раньше мэра выбирали из претендентов на должность сити-менеджера, который сразу назначался и главой Калининграда.

Ранее стало известно, что Калининград вошел в число самых популярных направлений для новогоднего отдыха среди россиян. На первом месте Сочи.