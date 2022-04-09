Глава Калининграда отверг ограничения по автотранзиту из-за санкций ЕС

Пятый пакет санкций Евросоюза, в том числе касающийся ограничений по автотранзиту через территорию ЕС, не распространяется на транспортное сообщение с Калининградской областью. Об этом заявил руководитель региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

«Пункт b параграфа 2 исключает транзит между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации из области действия ограничений», — подчеркнул он.

Евросоюз 8 апреля ввел новые ограничительные меры в отношении России. В числе прочего он запретил перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии. Исключения сделали для медицинских и продовольственных товаров.

Под очередные ограничения попали 18 компаний и 217 физических лиц, включая представителей ДНР и ЛНР, а также членов семей тех, кто оказался под санкции ранее. Ограничения также введены против компаний, производство и технологии которых связаны с российской спецоперацией на Украине — например, в отношении концерна «Калашников».

Также Также Евросоюз ввел блокирующие санкции против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка.