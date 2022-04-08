Глава Южной Осетии признал неизбежность жертв в борьбе с нацизмом

Если сегодня не закончить с фашизмом на Украине, уже завтра он распространит свое влияние на Россию и другие страны. Такое заявление сделал в интервью ТАСС президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он также отметил, что в борьбе с этим явлением обойтись без жертв невозможно.

«Знаете, любое противостояние и любая операция, она, конечно, без жертв не обходится, к сожалению. К сожалению, есть у нас убитые. Но мы здесь все прекрасно понимаем, что, если там мы не закончим с нацизмом, фашизмом, то завтра этот нацизм и фашизм будет здесь», — сказал он.

Бибилов не уточнил, сколько военнослужащих из Южной Осетии участвуют в спецоперации на Украина, отметив лишь. что их «достаточно, чтобы оказать содействие».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о сотнях добровольцев из российских регионов, которые приезжают в Грозный для участия в спецоперации на Украине. География желающих отправиться бороться с украинским нацизмом — от Камчатского края до Московского региона. Некоторые из добровольцев, чтобы войти в боевой резерв, принимают ислам.