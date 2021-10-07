Глава ЯНАО попросил президента помочь с разработкой сложных запасов газа

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью в создании программы разработки сложных запасов газа. Об этом сообщил «Ямал-медиа».

Губернатор назвал это важной задачей в сфере промышленности.

«У нас сегодня стоит такая же важная задача, просили бы вашего поручения о разработке комплексной программы по разработке сложных запасов газа Ямала», — рассказал Артюхов.

Путин поблагодарил губернатора за то, что тот поднял тему развития газовой отрасли, и назвал это важным вопросом.