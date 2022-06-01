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    01 июня 2022, 22:59

    Глава ЯНАО Артюхов поздравил детей в инфекционном госпитале Салехарда

    Арина Бобкова

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в честь Дня защиты детей поздравил маленьких пациентов инфекционного госпиталя Салехарда. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

    Политик вручил детям подарки и воздушные шарики. Он посетил несколько палат и узнал у мам пациентов об условиях содержания в медицинском учреждении.

    «Все как дома», — рассказала ему жительница окружной столицы.

    Она подчеркнула, что персонал больницы справляется со своим обязанностями на высшем уровне.