Глава ЯНАО Артюхов поздравил детей в инфекционном госпитале Салехарда

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в честь Дня защиты детей поздравил маленьких пациентов инфекционного госпиталя Салехарда. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Политик вручил детям подарки и воздушные шарики. Он посетил несколько палат и узнал у мам пациентов об условиях содержания в медицинском учреждении.

«Все как дома», — рассказала ему жительница окружной столицы.

Она подчеркнула, что персонал больницы справляется со своим обязанностями на высшем уровне.