Глава Ямала сообщил об установке нового томографа в больнице Ноябрьска

Он отметил, что на днях в больнице Ноябрьска начнут устанавливать новый компьютерный томограф. Артюхов особо оценил работу медицинских специалистов в текущем году. Губернатор подчеркнул, что в период тяжелой эпидемиологической ситуации от врачей зависело многое.

«Год был очень непростой, все мы много нервничали, очень много тревоги у нас всех было, когда ты еще не понимаешь. Сейчас мы уже как-то более-менее привыкли, поняли, разобрались. Наши врачи, главное, разобрались», — пояснил глава Ямала.

Артюхов признался, что старается смотреть в будущее уверенно. Он убежден, что все поставленные на будущий год задачи будут реализованы.